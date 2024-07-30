"Будьте глухими". Александр Усик рассказал, как правильно реагировать на хейт

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал как правильно, по его мнению, реагировать на хейт в свой адрес.

"Как правильно реагировать на хейт? Быть глухими. Ничего не изменится, вас будут осуждать, если вы не сделаете. Вас будут осуждать, когда вы сделаете. Гусина Сашу знаете кто-нибудь? Это мой сосед был в Симферополе. Он ничего не делал, и Сашу никто не знает, кроме меня. Если вы не хотите критики, вам нужно стать Александром Гусиным. Вот и все.

Мне 37 лет, я некоторые книги читаю, потому что мне интересно. Всю жизнь всех людей, которые были хоть немного известны, осуждали, потому что они были известны.

Две лягушки прыгают на гору. Одной говорят: «Ты не сможешь». Она развернулась и попрыгала назад. А вторая – прыгала, прыгала и допрыгала на гору. Просто допрыгавшая жаба была глухой. Вот и все. Не слушайте никого. Вам никто не поможет.

Когда вас или меня обвиняют в чем-то и мы это принимаем, это самостоятельное восприятие бессмысленности другого человека. Человек бессмыслен, наговорил на вас, а вы восприняли на себя и разочаровываетесь. Он на вас что-то наговорил, подойдите к нему, как шарахните", – цитирует Усика Volia Space Ukraine/Tribuna.