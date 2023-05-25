"Брюгге" Яремчука получил нового главного тренера

Пресс-служба “Брюгге”, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, на официальном сайте объявила о назначении Ронни Дейла на пост главного тренера.

Норвежский специалист возглавит бельгийский клуб в следующем сезоне. На посту наставника команды он заменит Рика де Мила, который стал временным тренером после увольнения Скотта Паркера.

В данный момент “Брюгге ” занимает четвертое место в чемпионате Бельгии и не имеет шансы подняться выше.

47-летний Дейла ранее тренировал “Бродд”, “Стремгодсет”, “Селтик”, “Волеренгу”, “Нью-Йорк Сити” и “Стандард”.

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