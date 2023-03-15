"Брюгге" Яремчука назначил нового главного тренера

Пресс-служба “Брюгге” на официальном сайте объявила о назначении Рика де Мила на пост главного тренера.

Стороны заключили соглашение до конца сезона. Ранее де Мил работал тренером вратарей “Брюгге”. На посту наставника клуба он сменил Скотта Паркера, который был отправлен в отставку.

Напомним, что за “Брюгге” выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

“Брюгге”, набрав в 29 турах 49 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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