"Брюгге" Яремчука назначил нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 17:35
Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Брюгге” на официальном сайте объявила о назначении Рика де Мила на пост главного тренера.
Стороны заключили соглашение до конца сезона. Ранее де Мил работал тренером вратарей “Брюгге”. На посту наставника клуба он сменил Скотта Паркера, который был отправлен в отставку.
Напомним, что за “Брюгге” выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
“Брюгге”, набрав в 29 турах 49 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
Не пропустите: "Гент" уничтожил турецкий клуб в Лиге Конференций.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 17:54 "Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 14:42 Украина может вернуться в число претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола Вчера, 17:54 "Манчестер Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 14:35 Украину исключили из числа претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола Вчера, 13:55 Клуб Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:03 Главные новости дня: 15 марта Новости футбола Сегодня, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:54 "Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:51 "Наполи" разгромил "Айнтрахт" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 17:35 "Брюгге" Яремчука назначил нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 17:17 38-летний Роналду будет вызван в сборную Португалии Новости футбола Сегодня, 16:54 Украинец Малиновский назвал главную цель "Марселя" Новости футбола Сегодня, 16:40 "Шахтер" надолго теряет зимнего новичка Новости футбола Сегодня, 16:20 "Манчестер Сити" вступил в борьбу за лучшего бомбардира Серии А Новости футбола Сегодня, 15:55 "Наполи" продлил контракт с основным полузащитником
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 16 мар 2023 Прогноз на матч Реал Сосьедад - Рома 16 марта 2023 года Футбол 16 мар 2023 Прогноз на матч Арсенал Лондон - Спортинг Лиссабон 16 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вердер 17 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетик 17 марта 2023 года