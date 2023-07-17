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Бруну Фернандеш ответил на огромное предложение из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 15:42
Бруну Фернандеш ответил на огромное предложение из Саудовской Аравии Фото: инстаграм Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Полузащитник “Манчестер Юнайтед” и сборной Португалии Бруну Фернандеш отказался от переезда в Саудовскую Аравию, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист получил несколько очень выгодных предложений от саудовских клубов. Впрочем, португалец намерен остаться в английском клубе, в котором он в ближайшее время может стать капитаном команды.

28-летний Бруну Фернандеш выступает за “Манчестер Юнайтед” с января 2020 года. Всего он провел за манкунианцев 185 матчей во всех турнирах, забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года с возможностью продления еще на год. В составе “Манчестер Юнайтед” Фернандеш становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023. Ранее он играл за “Новару”, “Удинезе”, “Сампдорию” и “Спортинг”.

Фернандеш с 2017 года играет за сборную Португалии. Всего за португальскую национальную команду он провел 57 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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