Бруно Гимарайнш продлит контракт с Ньюкаслом

Опорный полузащитник Ньюкасла согласовал с клубом новый контракт. Об этом в своих соцсетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, новый контракт бразильского футболиста будет рассчитан до июня 2028 года. Также итальянский журналист заявил, что в договоре будет прописана сумма отступных, которая составит около 100 миллионов фунтов стерлингов. К слову, портал Трансфермаркт оценивает опорника в 70 миллионов евро.

«Бруно очень рад продлению, поскольку он любит клуб», - добавил Романо.

Гимарайнш в этом сезоне выходил на поле в основном составе во всех поединках Ньюкасла. В прошлом сезоне он провел за «сорок» 40 матчей, в которых забил 5 голов и еще 5 раз ассистировал партнерам.

В Ньюкасл Бруно перешел в 2022 году из французского Лиона за 42 миллиона евро. На данный момент игрок стабильно привлекается к играм за сборную Бразилии.

Напомним, что следующий матч Ньюкасл проведет завтра в гостях с Шеффилд Юнайтед. Начало встречи запланировано на 17:30 по среднеевропейскому времени.