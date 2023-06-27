Хавбек “Интера” Марсело Брозович в шаге от переезда в Саудовскую Аравию.

По данным Saudi Sky Sport, миланский клуб уже провел переговоры с “Аль-Насром”.

Сумма сделки может составить 23 миллиона евро. За сезон хорват будет зарабатывать 20 миллионов евро по трехлетнему контракту.

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии хавбек провел 28 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.