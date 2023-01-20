Британский журналист считает завышенной сумму трансфера Мудрика в "Челси"
Новости футбола Сегодня, 04:44
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
Британский журналист Standard Sport Низар Кинселла считает, что “Челси” переплатил за украинского вингера “Шахтера” Михаила Мудрика.
Как известно, сумма трансфера с учетом бонусов может достигать 100 млн евро.
“Я считаю, что такая сумма - это перебор. Скорее всего, на решение заплатить 100 миллионов повлияла борьба с “Арсеналом”. Оба клуба боролись за Мудрика до последнего.
У меня нет никаких ожиданий от игры Мудрика. Если он будет хорошо играть, то я буду только рад. Конечно, сумма трансфера меня немного смущает", - сказал он.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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