Британский журналист считает завышенной сумму трансфера Мудрика в "Челси"

Британский журналист Standard Sport Низар Кинселла считает, что “Челси” переплатил за украинского вингера “Шахтера” Михаила Мудрика.

Как известно, сумма трансфера с учетом бонусов может достигать 100 млн евро.

“Я считаю, что такая сумма - это перебор. Скорее всего, на решение заплатить 100 миллионов повлияла борьба с “Арсеналом”. Оба клуба боролись за Мудрика до последнего.

У меня нет никаких ожиданий от игры Мудрика. Если он будет хорошо играть, то я буду только рад. Конечно, сумма трансфера меня немного смущает", - сказал он.