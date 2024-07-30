Британский дуэт Эванса и Маррея проходит в следующий круг Олимпиады по теннису

В парном разряде на теннисном турнире Олимпийских игр 2024 команда Великобритании в составе Дэниела Эванса и Энди Маррея сыграла против бельгийцев Сандера Жиля и Йоран Флиген.

Британская пара лучше начала матч и взяла первый сет со счетом 6:3. Уже во втором сете команда Британии могла закрыть матч, но не воспользовалась случаем. Сет дошел до тай-брейка и завершился победой бельгийской команды 8:10.

Все решилось в третьем сете. На этот раз пара Эванс/Маррей завершила свое дело и обыграли соперников 11:9 и вышли в четвертьфинал.

THEY’VE DONE IT! 🇬🇧



Andy Murray and Dan Evans march on to the quarter-finals and just look at what it means 💪#Paris2024 pic.twitter.com/MR1U0LWpKL — Eurosport (@eurosport) July 30, 2024

Олимпиада. Парный разряд. Второй круг

Эванс/Маррей - Жиль/Флиген - 2:1 (6:3, 6:7, 11:9)