Британская полиция уже в третий раз отобрала права у звезды Брайтона

Полузащитник Брайтона Якуб Модер в нынешнем сезоне восстанавливался от последствий разрыва крестообразных связок колена, из-за чего завсегдатаем основного состава не был, но вне поля поляк себя показал не столь подобающим образом.

Как сообщает Daily Mail, 24-летний игрок уже в третий раз лишился водительского удостоверения из-за превышения скорости. Модер набрал 15 штрафных баллов, которые конвертировались в отстранение от права управления автомобилем на полгода. Также полузащитник оштрафован на 628 фунтов.

Сообщается, что поляк превысил скорость по дороге на тренировочную базу, передвигаясь на своём Audi RS Quattro стоимостью в 100 тысяч фунтов со скоростью в 136 км/ч. В 2022 году Модера уже штрафовали за аналогичные нарушения и также отбирали у него водительское удостоверение.

Примечательно, что британским документом за три с половиной года в Брайтоне полузащитник так и не обзавелся и стражам порядка пришлось изымать польское удостоверение.

Напомним, ранее британский суд оштрафовал звезду Манчестер Сити Джека Грилиша за нарушение ПДД на 666 фунтов.