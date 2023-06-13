"Брентфорд" провернул рекордный трансфер в истории

Новым игроком лондонского “Брентфорд” стал 21-летний полузащитник Кевин Шаде из “Фрайбурга”.

На сайте английского клуба сообщили, что стороны уже заключили контракт до лета 2028 года.

По информации The Independent, за этого игрока было уплачено 20 миллионов евро, что стало рекордной суммой в истории клуба.

За текущий сезон Шаде провел 8 матчей в Бундеслиге, забив один гол.

Во второй половине сезона он играл в аренде за “Брентфорд” и провел 18 матчей в АПЛ, в которых также отметился голом.