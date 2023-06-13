"Брентфорд" провернул рекордный трансфер в истории
Новости футбола Сегодня, 03:11
Фото: сайт Брентфорда
Новым игроком лондонского “Брентфорд” стал 21-летний полузащитник Кевин Шаде из “Фрайбурга”.
На сайте английского клуба сообщили, что стороны уже заключили контракт до лета 2028 года.
По информации The Independent, за этого игрока было уплачено 20 миллионов евро, что стало рекордной суммой в истории клуба.
За текущий сезон Шаде провел 8 матчей в Бундеслиге, забив один гол.
Во второй половине сезона он играл в аренде за “Брентфорд” и провел 18 матчей в АПЛ, в которых также отметился голом.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 14:01 Украина на 90-й минуте упустила победу над Германией
Новости футбола 11 июн 2023, 14:42 Goal.com обновил список топ-10 претендентов на "Золотой мяч"
Новости футбола 10 июн 2023, 17:03 "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов
Новости футбола 09 июн 2023, 10:30 "Бавария" подписала бывшего лидера "РБ Лейпциг"
Новости футбола 07 июн 2023, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте
Новости футбола 07 июн 2023, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:30 “Манчестер Сити” не согласился продать по Бернарду Силву Новости футбола Сегодня, 10:00 "Челси" собирается подписать грузинского вратаря Новости футбола Сегодня, 09:30 "Ливерпуль" улучшил предложение по Вальверде Новости футбола Сегодня, 09:00 Форвард "Челси" получил сразу четыре предложения из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 06:52 "Арсенал" сделал щедрое предложение по Райсу Новости футбола Сегодня, 06:39 Судьи матча Германия - Украина отказались от гонорара Новости футбола Сегодня, 06:14 Капитан сборной Германии назвал голы сборной Украины "дурацкими" Новости футбола Сегодня, 06:02 Европейский клуб снова пригласил к себе Луческу Новости футбола Сегодня, 05:53 В ПСЖ начались разборки из-за ухода Мбаппе Новости футбола Сегодня, 05:33 Мудрик успел удивить нового главного тренера "Челси"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Бельграно 14 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Уракан 14 июня 2023 года Футбол 14 июн 2023 Прогноз на матч Гвинея - Египет 14 июня 2023 года Футбол 14 июн 2023 Прогноз на матч Нидерланды - Хорватия 14 июня 2023 года Футбол 14 июн 2023 Прогноз на матч Уругвай - Никарагуа 15 июня 2023 года Футбол 15 июн 2023 Прогноз на матч Япония - Сальвадор 15 июня 2023 года Футбол 15 июн 2023 Прогноз на матч Аргентина - Австралия 15 июня 2023 года Футбол 15 июн 2023 Прогноз на матч Испания - Италия 15 июня 2023 года