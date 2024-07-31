BREAKING. Юрген Клопп может завершить тренерскую карьеру

Немецкий специалист Юрген Клопп объявил о завершении тренерской карьеры.

По завершении прошлого сезона, Юрген Клопп покинул пост главного тренера Ливерпуля. Немец заявлял, что не будет тренировать год, однако, сейчас он допустил вариант с тем, что может завершить тренерскую карьеру.

«С сегодняшнего дня для меня, как для тренера, все. Я ушел не по собственной прихоти, но это было общее решение. Я также тренировал лучшие клубы мира. Посмотрим, как все будет выглядеть через несколько месяцев. Сейчас ничего не решается», - заявил Клопп.

Напомним, что после ухода с поста главного тренера Ливерпуля Юрген Клопп находится в творческом отпуске, и как освободилось место в сборной Англии, многие начали звать его туда. Но сам немец очень категоричен.