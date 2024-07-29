BREAKING. Хави Симонс определился со своим будущим

Трансферная сага вокруг нидерландского полузащитника ПСЖ Хави Симонса - завершена.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, полузащитник решил остаться в РБ Лейпциг. Перехода в Баварию Мюнхен не будет. Все заинтересованные стороны уже об этом проинформированы, поэтому они сосредоточились на подписании другого игрока. Лейпциг и Париж сейчас завершают последние детали новой аренды Хави. Новое однолетнее соглашение с РБ состоится.

Голландец по-прежнему находится в группах Лейпцига в WhatsApp и поддерживает тесную дружбу с Лоисом Опендой, Беньямином Шешко, Бенжамином Хенрихсом и Амаду Айдаром

Ранее сообщалось об интересе к Симонсу со стороны Баварии, Манчестер Юнайтед и Барселоны.

В прошлом сезоне на счету Симонса 8 голов и 13 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.