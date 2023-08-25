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Бразильский талант Челси перешел в другой клуб АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:00
Бразильский талант Челси перешел в другой клуб АПЛ Фото: Ноттингем Форест/Автор неизвестен

Пресс-служба “Ноттингем Форест” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лондонского “Челси” и сборной Бразилии Андрея Насименто дос Сантоса.

“Лесники” арендовали футболиста сроком на один год. При этом “Ноттингем Форест” не будет иметь приоритетного права на выкуп трансфера бразильца.

19-летний Сантос выступает за “Челси” с января 2023 года. Он перешел в английский клуб из бразильского “Васко да Гама”. Сумма трансфера составила 12 миллионов 500 тысяч евро. В марте 2023 года “Челси” отдал Сантоса в “Васко да Гаму” на правах аренды. Всего он провел за бразильский клуб 49 матчей во всех турнирах и забил девять голов. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2030 года.

Сантос в марте 2023 года сыграл свой единственный матч за сборную Бразилии. Он принял участие в товарищеском матче против сборной Марокко (2:1) и провел на поле 65 минут.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел попасть в еврокубки в сезоне-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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