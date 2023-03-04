Бразильский футболист попробовал диету Роналду: он остался крайне недоволен

Полузащитник “Палмейрас” Габриэль Менино недавно решил попробовать диету, которую соблюдает звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

По словам бразильца, у него не было проблем с весом, но он хотел что-то изменить.

"Диетолог составил мне рацион Криштиану. Диета была такой: завтрак — яйцо и пищевые добавки, перед тренировкой — добавки, на обед — рыба или салат, после этого полдник с добавками. На ужин я снова ел рыбу и салат, перед сном — снова добавки.

Когда я разминался перед следующим матчем я понял, что не могу больше бегать. Я думал, что умру. Через пять минут матча я больше не мог бегать", - сказал он.