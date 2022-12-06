Бразилия установила уникальное достижение на чемпионатах мира

Главный тренер сборной Бразилии Тите вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

На первенстве в Катаре специалист использовал каждого футболиста, который попал в заявку на турнир.

Во вчерашней игре 1/8 финала с Южной Кореей на поле вышел третий вратарь сборной Бразилии Вевертон. Он стал 26-м игроком команды, который принял участие в матчах текущего мирового первенства.

Напомним, что в четвертьфинале бразильцы сыграют с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря и начнется в 17:00.