Бразилия сохранила 1-е место в рейтинге ФИФА, несмотря на чемпионство Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) составила новый рейтинг-лист для национальных сборных, сообщает ESPN.

По сведениям источника, полный рейтинг будет опубликован в четверг. При этом, известно, что Бразилия сохранила первое место, несмотря на вылет на стадии ¼ финала чемпионата мира-2022. Победитель ЧМ-2022 Аргентина поднялась на второе место. На третье опустилась Франция, дошедшая до финала.

Топ-20 рейтинга ФИФА выглядит так:

1. Бразилия.

2. Аргентина.

3. Франция.

4. Бельгия.

5. Англия.

6. Нидерланды.

7. Хорватия.

8. Италия.

9. Португалия.

10. Испания.

11. Марокко.

12. Швейцария.

13. США.

14. Германия.

15. Мексика.

16. Уругвай.

17. Колумбия.

18. Дания.

19. Сенегал.

20. Япония.

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