Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной

Сборная Бразилии в товарищеском матче проиграла сборной Сенегала со счетом 2:4.

Победу африканцам принесли дубль Садио Мане, гол Хабиба Диалло и автогол Маркиньоса. У бразильцев голы забили Лукас Пакета и Маркиньос.

Бразилия – Сенегал - 2:4 (1:1)

Голы: Пакета, 11 - 1:0, Диалло, 22 - 1:1, Маркиньос, 52 (автогол) - 1:2, Мане, 55 - 1:3, Маркиньос, 58 - 2:3, Мане, 90 (с пенальти) - 2:4

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Милитао, Айртон (Теллес, 74), Лукас Пакета (Андре, 74), Бруно Гимараэс, Малком (Рони, 57), Жоэлинтон (Рафаэл Вейга, 67), Винисиус Жуниор, Ришарлисон (Педро, 57).

Сенегал: Диав, Сабали, Кулибали, Ниакате, Якобс, Менди, Гуйе (Диатта, 83), Сисс (Куяте, 83), Мане, Сарр, Диалло (Джексон, 88).