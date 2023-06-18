Бразилия одержала крупную победу в товарищеском матче
Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила сборную Гвинеи со счетом 4:1.
Победу бразильской национальной команде принесли голы Жоэлинтона, Родриго, Милитао и Винисиуса Жуниора. У соперника гол забил Серу Гирасси.
Бразилия – Гвинея - 4:1 (2:1)
Голы: Жоэлинтон, 27 - 1:0, Родриго, 30 - 2:0, Гирасси, 36 - 2:1, Милитао, 41 - 3:1, Винисиус Жуниор, 88 (с пенальти) - 4:1
Бразилия: Эдерсон, Данило (Вандерсон, 90), Маркиньос, Милитао, Айртон, Каземиро, Лукас Пакета (Рафаэл Вейга, 65), Жоэлинтон (Бруно Гимараэс, 65), Винисиус Жуниор (Рони, 90), Родриго (Малком, 82), Ришарлисон (Педро, 83).
Гвинея: Коне, Конте (Sylla, 66), Диакаби, Соу, Силла, Кейта (Сиссе, 74), Диавара, Мориба (Камара, 83), Камано (Диаби, 73), Гилавоги (Силла, 73), Гирасси (Канте, 65).