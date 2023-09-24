Бразилия назвала расширенную заявку на матчи отбора ЧМ в октябре
Тренер сборной Бразилии Фернандо Динишогласил список из 23 игроков, которые примут участие матчах сборной в октябре на отборе к Чемпионату мира 2026 года.
13 октября в 1:30 (СЕТ) на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе «желто-зеленые» сыграют против Венесуэлы, а после, 18 октября поедут в гости к Уругваю, где на «Эстадио Сентенарио» в 1:00 по среднеевропейскому времени поборются с местной национальной командой.
После двух матчей Бразилия имеет в своем активе две победы и лидирует в турнирной таблице. Ранее команда в домашнем матче обыграв Боливию (5:1) и на выезде переиграла Перу (1:0).
Список игроков, которых Фернандо Диниш вызвал в сборную на октябрьские матчи:
Вратари:
Алиссон – Ливерпуль (ENG)
Эдерсон – Манчестер Сити (ING)
Лукас Перри —Ботафого
Защитники:
Ренан Лоди – Марсель (Франция)
Кайо Энрике – Монако (FRA)
Данило – Ювентус (ITA)
Вандерсон – Монако (FRA)
Бремер – Ювентус (ITA)
Габриэль Магальяйнс — Арсенал (ING)
Маркиньос — ПСЖ (FRA)
Нино – Флуминенсе (BRA)
Полузащитники:
Андре – Флуминенсе (BRA)
Бруну Гимарайнш — Ньюкасл (ING)
Каземиро – Манчестер Юнайтед (ENG)
Жерсон – Фламенго (BRA)
Рафаэль Вейга – Палмейрас (BRA)
Нападавшие:
Габриэль Жезус — Арсенал (ENG)
Винисиус Жуниор — Реал Мадрид (ESP)
Ричарлисон – Тоттенхэм (ENG)
Родриго – Реал Мадрид (ESP)
Неймар – Аль-Хилал (SAU)
Матеус Кунья — Вулверхэмптон (ENG)
Рафинья – Барселона (ESP)
Бразилия – единственная сборная принимавшая участие во всех Чемпионатах мира по футболу и единственная, кто смог завоевать пять Кубков мира.