Бразилия назвала расширенную заявку на матчи отбора ЧМ в октябре

Тренер сборной Бразилии Фернандо Динишогласил список из 23 игроков, которые примут участие матчах сборной в октябре на отборе к Чемпионату мира 2026 года.

13 октября в 1:30 (СЕТ) на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе «желто-зеленые» сыграют против Венесуэлы, а после, 18 октября поедут в гости к Уругваю, где на «Эстадио Сентенарио» в 1:00 по среднеевропейскому времени поборются с местной национальной командой.

После двух матчей Бразилия имеет в своем активе две победы и лидирует в турнирной таблице. Ранее команда в домашнем матче обыграв Боливию (5:1) и на выезде переиграла Перу (1:0).

Список игроков, которых Фернандо Диниш вызвал в сборную на октябрьские матчи:

Вратари:

Алиссон – Ливерпуль (ENG)

Эдерсон – Манчестер Сити (ING)

Лукас Перри —Ботафого

Защитники:

Ренан Лоди – Марсель (Франция)

Кайо Энрике – Монако (FRA)

Данило – Ювентус (ITA)

Вандерсон – Монако (FRA)

Бремер – Ювентус (ITA)

Габриэль Магальяйнс — Арсенал (ING)

Маркиньос — ПСЖ (FRA)

Нино – Флуминенсе (BRA)

Полузащитники:

Андре – Флуминенсе (BRA)

Бруну Гимарайнш — Ньюкасл (ING)

Каземиро – Манчестер Юнайтед (ENG)

Жерсон – Фламенго (BRA)

Рафаэль Вейга – Палмейрас (BRA)

Нападавшие:

Габриэль Жезус — Арсенал (ENG)

Винисиус Жуниор — Реал Мадрид (ESP)

Ричарлисон – Тоттенхэм (ENG)

Родриго – Реал Мадрид (ESP)

Неймар – Аль-Хилал (SAU)

Матеус Кунья — Вулверхэмптон (ENG)

Рафинья – Барселона (ESP)

Бразилия – единственная сборная принимавшая участие во всех Чемпионатах мира по футболу и единственная, кто смог завоевать пять Кубков мира.