Бразилец Рафинья назвал лучшего футболиста в мире

Полузащитник “Барселоны” и сборной Бразилии Рафинья Диас выразил мнение, что лучшим футболистом в мире является его соотечественник нападающий Неймар, выступающий за “Пари Сен-Жермен”.

“Неймар - лучший футболист в мире. Все его команды хотят, чтобы он выходил на поле. Те, кто говорят, что Неймара больше интересуют внефутбольные вещи, ничего не понимает в футболе”, - приводит слова Рафиньи A Bola.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ и сборную Бразилии 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.

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