Пресс-служба “Интернасьонала” в официальном твиттере объявила о переходе нападающего “Антальяспора” Луиса Адриано.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2024 года.

35-летний Адриано является воспитанником “Интернасьонала”. За “Антальяспор” он выступал с 2022 года, провел за клуб 38 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он также играл за “Шахтер”, “Милан”, “Палмейрас” и за один из клубов страны-террориста. За сборную Бразилии сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.

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