Бразилец из "Манчестер Юнайтед" может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник “Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Фред Родригес может перейти в клуб из Саудовской Аравии, сообщает MailSport.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют сразу несколько саудовских клубов, названия которых не называются. Саудовцы готовы сделать бразильцу выгодное предложение в финансовом плане. Манкунианцы готовы продать 30-летнего игрока, но хотят получить за него определенную сумму.

Фред выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2018 года. Он перешел из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 59 миллионов евро. В минувшем сезоне бразильский хавбек провел за английский клуб 56 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2024 года.

Напомним, что в прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед” финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, английский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.