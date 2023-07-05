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Бразилец из "Манчестер Юнайтед" может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 12:43
Бразилец из "Манчестер Юнайтед" может перейти в клуб из Саудовской Аравии Фото: инстаграм Фреда/Автор неизвестен

Полузащитник “Манчестер Юнайтед" и сборной Бразилии Фред Родригес может перейти в клуб из Саудовской Аравии, сообщает MailSport.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют сразу несколько саудовских клубов, названия которых не называются. Саудовцы готовы сделать бразильцу выгодное предложение в финансовом плане. Манкунианцы готовы продать 30-летнего игрока, но хотят получить за него определенную сумму.

Фред выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2018 года. Он перешел из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 59 миллионов евро. В минувшем сезоне бразильский хавбек провел за английский клуб 56 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2024 года.

Напомним, что в прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед” финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, английский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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