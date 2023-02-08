Брат Месси пригрозил президенту "Барселоны"

Матиас Месси, родной брат наапдающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси, поделился мнением о возможности возвращения футболиста в “Барселону”.

“У меня есть вырезка газеты Sport. В ней говорится: ”Месси должен вернуться в “Барселону”. Я могу сказать, что в случае возвращения мы проведем в клубе большую чистку. Прежде всего мы выбросим из команды президента Жоана Лапорту", - приводит слова Матиаса Barca Universal.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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