Брат Месси извинился за слова о "Барселоне" и ее фанатах

Брат Лионеля Месси Матиас Месси принес публичные извинения за свои недавние слова о каталонской “Барселоны”, а также о ее болельщиках.

Как известно, в недавнем эфире на Twitch Матиас упрекнул клуб в том, что о нем никто не знал до прихода Месси. Также он заявил, что в Испании есть только “Реал”, а клубный музей “Барселоны” - это музей имени Месси.

Теперь же Матиас заявил, что в эфире он просто шутил.

“Как я мог бы думать подобное о таком большом клубе, как ”Барселона", и его истории? Эта команда дала нам очень многое – как моей семье, так и Лео.

Я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков", - сказал он.