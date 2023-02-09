Брат Месси извинился за слова о "Барселоне" и ее фанатах
Новости футбола Сегодня, 06:43
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен
Брат Лионеля Месси Матиас Месси принес публичные извинения за свои недавние слова о каталонской “Барселоны”, а также о ее болельщиках.
Как известно, в недавнем эфире на Twitch Матиас упрекнул клуб в том, что о нем никто не знал до прихода Месси. Также он заявил, что в Испании есть только “Реал”, а клубный музей “Барселоны” - это музей имени Месси.
Теперь же Матиас заявил, что в эфире он просто шутил.
“Как я мог бы думать подобное о таком большом клубе, как ”Барселона", и его истории? Эта команда дала нам очень многое – как моей семье, так и Лео.
Я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков", - сказал он.
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