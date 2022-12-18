Брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 03:50
Итан Мбаппе, брат нападающего “Пари Сен-Жермен” Килиана Мбаппе, дебютировал за парижский клуб, сообщает The Athletic.
Футболист вышел на поле во втором тайме, заменив испанца Фабиана Руиса.
15-летний Итан перешел в ПСЖ в 2017 году. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Напомним, что 23-летний Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Франции и ПСЖ в нынешнем сезоне.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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