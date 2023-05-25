"Брайтон" впервые в истории вышел в еврокубки
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Брайтона
В отложенном матче 32-го тура английской премьер-лиги “Брайтон” гарантировал себе место в Лиге Европы.
Пробиться в еврокубки команде удалось после ничьей с “Манчестер Сити” (1:1).
На данный момент команда набрала 62 очка и заняла шестое место в таблице Премьер-лиги.
“Брайтон” был основан в 1901 году, но никогда ранее не участвовал в европейских соревнованиях.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:58 Лаутаро Мартинес принес "Интеру" победу в финале Кубка Италии
Новости футбола Вчера, 15:30 "Реал" вырвал победу в дерби Мадрида
Новости футбола 23 мая 2023, 16:32 Роналду принес победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии
Новости футбола 23 мая 2023, 14:15 Роналду намерен летом вернуться в Европу
Новости футбола 22 мая 2023, 17:06 Неймар может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Новости футбола 22 мая 2023, 16:45 "Ювентус" с позором проиграл в матче Серии А
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:41 Легендарный Иньеста уже точно покинет японский клуб Новости футбола Сегодня, 06:17 Одних лишь денег - мало: известный тренер указал на проблемы "Челси" Новости футбола Сегодня, 06:00 Лэмпард разрушил надежды "Челси" на успешный следующий сезон Новости футбола Сегодня, 05:54 Шевченко подвел итоги сезона для "Милана" Новости футбола Сегодня, 05:43 Люка Эрнандес хочет сменить "Баварию" на другой топ-клуб Новости футбола Сегодня, 05:16 "Милан" нацелился на забивного форварда из Франции Новости футбола Сегодня, 05:00 Бывший президент “Реала” намекнул на трансфер Месси в "королевский" клуб Новости футбола Сегодня, 04:55 Испанские клубы интересовались молодым украинцем из "Динамо" Новости футбола Сегодня, 04:39 Саудовский "Аль-Хиляль" уверен в трансфере Месси Новости футбола Сегодня, 04:19 "Милан" уже ищет форварда под Лигу чемпионов
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальорка - Валенсия 25 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Челси 25 мая 2023-го года Футбол Сегодня Прогноз на матч Осасуна - Атлетик 25 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Аннеси - Бордо 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Кан - Сент-Этьен 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Дижон - Париж 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Бастия - Гавр 26 мая 2023 года