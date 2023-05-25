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"Брайтон" впервые в истории вышел в еврокубки

Новости футбола Сегодня, 03:19
"Брайтон" впервые в истории вышел в еврокубки Фото: твиттер Брайтона

В отложенном матче 32-го тура английской премьер-лиги “Брайтон” гарантировал себе место в Лиге Европы.

Пробиться в еврокубки команде удалось после ничьей с “Манчестер Сити” (1:1).

На данный момент команда набрала 62 очка и заняла шестое место в таблице Премьер-лиги.

“Брайтон” был основан в 1901 году, но никогда ранее не участвовал в европейских соревнованиях.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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