"Брайтон" выиграл в АПЛ и обеспечил себе выход в еврокубки

В матче 37-го тура чемпионата Англии “Брайтон” на своем поле обыграл “Саутгемптон” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Эвана Фергюсона и гол Паскаля Гросса. У гостей отличился Мохамед Эльюнусси.

“Брайтон”, набрав 61 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, и гарантировал себе попадание в Лигу Европы. “Саутгемптон” с 24 очками остался на последнем, 20-м месте, и уже вылетел в Чемпионшип.

“Брайтон” – "Саутгемптон - 3:1 (2:0)

Голы: Фергюсон, 29 - 1:0, Фергюсон, 40 - 2:0, Эльюнусси, 58 - 2:1, Гросс, 69 - 3:1

“Брайтон”: Стил, Велтман (Ундав, 74), Данк, Колуилл (ван Хекке, 89), Эступиньян, Гросс, Мак Аллистер, Энсисо (Буонанотте, 46), Кайседо, Митома (Гилмор, 89), Фергюсон (Уэлбек, 65).

“Саутгемптон”: Маккарти, Бри (Ливраменто, 77), Беднарек, Войнович, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Сулемана, 71), Уорд-Проуз, Алькарас (Армстронг, 71), Лавиа (Дойл, 84), Арибо (Баллард, 70), Уолкотт.

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