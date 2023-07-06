"Брайтон" увеличил цену на Мойсеса Кайседо, которого хочет купить "Челси"

“Брайтон” увеличил цену на полузащитника сборной Эквадора Мойсеса Кайседо, которым интересуется лондонский “Челси”, сообщает издание The Telegraph.

По сведения источника, “чайки” хотят получить за футболиста не менее 117 миллионов евро. При этом цена на игрока может еще более увеличиться в том случае, если полузащитник “Вест Хэма” Деклан Райс перейдет в “Арсенал” за 130 миллионов евро. Руководство “Брайтона” намерено ориентироваться на стоимость трансфера Райса при выставлении цены на 21-летнего Кайседо.

Кайседо выступает за “Брайтон” с февраля 2021 года. Он перешел в клуб из эквадорского “Индепендьенте дель Валье”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего хавбек провел за английский клуб 53 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. В сезоне-2021/2022 он играл за бельгийский “Беерсхот” на правах аренды.

Кайседо с 2020 года играет за сборную Эквадора. Всего он провел за эквадорскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.