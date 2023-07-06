АНГ РУ
Главная Новости "Брайтон" увеличил цену на Мойсеса Кайседо, которого хочет купить "Челси"

"Брайтон" увеличил цену на Мойсеса Кайседо, которого хочет купить "Челси"

Новости футбола Сегодня, 13:50
"Брайтон" увеличил цену на Мойсеса Кайседо, которого хочет купить "Челси" Фото: инстаграм Мойсеса Кайседо/Автор неизвестен

“Брайтон” увеличил цену на полузащитника сборной Эквадора Мойсеса Кайседо, которым интересуется лондонский “Челси”, сообщает издание The Telegraph.

По сведения источника, “чайки” хотят получить за футболиста не менее 117 миллионов евро. При этом цена на игрока может еще более увеличиться в том случае, если полузащитник “Вест Хэма” Деклан Райс перейдет в “Арсенал” за 130 миллионов евро. Руководство “Брайтона” намерено ориентироваться на стоимость трансфера Райса при выставлении цены на 21-летнего Кайседо.

Кайседо выступает за “Брайтон” с февраля 2021 года. Он перешел в клуб из эквадорского “Индепендьенте дель Валье”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего хавбек провел за английский клуб 53 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. В сезоне-2021/2022 он играл за бельгийский “Беерсхот” на правах аренды.

Кайседо с 2020 года играет за сборную Эквадора. Всего он провел за эквадорскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Брайтон Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола Сегодня, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года Новости футбола Сегодня, 02:00 Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола Вчера, 11:54 "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии
ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола Вчера, 11:32 ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола 04 июл 2023, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Манчестер Юнайтед" сделал новое предложение по трансферу Онана из "Интера" Новости футбола Сегодня, 13:50 "Брайтон" увеличил цену на Мойсеса Кайседо, которого хочет купить "Челси" Новости футбола Сегодня, 13:34 "Милан" близок к покупке форварда "Челси" Новости футбола Сегодня, 13:10 "Атлетико" объявил о переходе легенды "Челси" Новости футбола Сегодня, 12:50 "Ньюкасл" хочет купить легенду "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 12:30 "Арсенал" продлил контракт с талантливым воспитанником Новости футбола Сегодня, 12:10 Клуб Криштиану Роналду объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 11:50 "Челси" объявил об уходе легенды клуба Новости футбола Сегодня, 11:30 "Тоттенхэм" придумал способ, как сохранить Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион - Бока Хуниорс 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сармьенто - Тальерес 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Архентинос Хуниорс - Институто 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бельграно - Барракас 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уракан - Атлетико Тукуман 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бельграно - Барракас Сентраль 7 июля 2023 года Футбол 07 июл 2023 Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте 8 июля 2023 года Футбол 07 июл 2023 Прогноз на матч Сентраль Кордова - Ньюэллс Олд Бойз 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Куяба - Баия 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Васко да Гама - Крузейро 8 июля 2023 года