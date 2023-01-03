"Брайтон" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ

В матче 19-го тура чемпионата Англии “Брайтон” на выезде разгромил “Эвертон” со счетом 4:1.

Победу гостям принесли голы Каору Митомы, Эвана Фергюсона, Солли Марча и Паскаля Гросса. У хозяев отличился Демерэй Грэй.

“Брайтон”, набрав 27 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 16 очками остался на 15-й позиции.

“Эвертон” – “Брайтон” - 1:4 (0:1)

Голы: Митома, 14 - 0:1, Фергюсон, 51 - 0:2, Марч, 54 - 0:3, Гросс, 57 - 0:4, Грэй, 90 (с пенальти) - 1:4

“Эвертон”: Пикфорд, Паттерсон (Коулмэн, 63), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Мопе, 64), Дэвис (Прайс, 58), Ивоби, Грэй, Кэлверт-Льюин (Симмс, 83), Макнил (Дукуре, 58).

“Брайтон”: Санчес, Велтман (Лэмпти, 71), Данк, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Марч (Моран, 79), Кайседо, Митома (Лаллана, 78), Сармиенто (Мак Аллистер, 62), Фергюсон (Энсисо, 71).

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