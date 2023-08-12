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"Брайтон" разгромил новичка АПЛ в матче 1-го тура

Новости футбола Сегодня, 14:03
"Брайтон" разгромил новичка АПЛ в матче 1-го тура Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии “Брайтон” на своем поле разгромил новичка элитного дивизиона клуб “Лутон”. Матч состоялся в городе Брайтон на стадионе “Фалмер”.

На 36-й минуте счет открыл Солли Марч. В середине второго тайма премущество хозяев увеличил Жоао Педро Жезус. На 81-й минуте разрыв в счете сократил Карлтон Моррис. На 85-й минуте третий гол забил Симон Аденгра. В компенсированное время окончательный счет установил Эван Фергюсон.

Во 2-м туре чемпионата Англии “Брайтон” на выезде сыграет с “Вулверхэмптоном”. Матч состоится 19 августа.

“Брайтон” – “Лутон” - 4:1 (1:0, 3:1)
Голы: 1:0 – 36 Марч, 2:0 – 71, пенальти Жоао Педро, 2:1 – 81, пенальти Моррис, 3:1 – 85 Аденгра, 4:1 – 90 Фергюсон.

“Брайтон”: Стил, Данк, ван Хекке, Эступиньян, Гросс, Марч (Аденгра, 74), Дауд (Гилмор, 74), Митома, Милнер (Велтман, 79), Уэлбек (Фергюсон, 78), Жоао Педро (Энсисо, 88).

Лутон”: Камински, Каборе (Даути, 64), Локьер, Белл, Андерсен (Огбене, 76), Джайлз, Раддок-Мпанзу (Вудроу, 88), Накамба, Чонг (Берри, 88), Моррис, Адебайо (Браун, 64).

Желтые карточки: Эступиньян (7), Митома (43), Андерсен (51), Каборе (59).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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