Брайтон продлит контракт с игроком, которым интересуются Ливерпуль, Ман Сити и Басрелона

Брайтон уверен в том, что сможет продлить контракт с вингером Митомой, сообщает 90 мин.

Брайтон хочет завершить соглашение с японским игроком Митомой до конца 2023 года. 26-летний игрок перешел в Брайтон в 2022 году, перейдя с Юнион Сент-Жиллуаз. В первом сезоне АПЛ японец провел 33 матча, забил семь голов и отдал пять ассистам. Он помог своей команде попасть в Лигу Европы.

Также, он здорово начал сезон 2023-2024. В первых четырех матчах 26-летний футболист однажды забил и отдал сразу три ассиста. Из-за такой игры за Брайтон клуб готов предложить Митома новый контракт на улучшенных условиях.

Разговоры о новом контракте начались еще в январе во время зимнего трансферного окна. С тех пор стороны смогли продвинуться в диалоге. Брайтон уверен, что к завершению 2023 они подпишут с Митомой новый контракт. Текущая сделка рассчитана до 2025 года.

Следует отметить, что Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона и Наполи интересуются японским вингером. Однако в Брайтоне уверены, что Митома хочет остаться в их клубе и продолжить выступления здесь.