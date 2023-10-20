Брайтон продлил контракт с японцем Митомой

Английский "Брайтон энд Хоув Альбион" официально объявил о продлении контракта с японским полузащитником Каору Митомой.

Как сообщили на сайте “чаек”, новое соглашение рассчитано до июня 2027 года.

"Мы рады, что такой талантливый игрок, как Каору, останется с нами на долгий срок. Он быстро адаптировался к английской Премьер-лиге и стал одним из ключевых игроков нашей команды. Его успех также отражает нашу работу в подборе и развитии игроков, а также его собственное желание развиваться. Уверен, что наши болельщики будут очень рады этой новости", - прокомментировал событие технический директор Дэвид Вейр.

За время выступления в "Брайтоне" Митома провел 52 матча, забив 13 голов и сделав 11 результативных передач.

В последнее время он является лидером команді и за ним уже охотятся европейские гранды. В прошлом сезоне “Брайтон” впервые в истории пробился в еврокубки и в этом есть определенная заслуга японского футболиста.