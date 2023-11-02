Брайтон продлил контракт с 33-летним футболистом

Английский "Брайтон" договорился о продлении сотрудничества с 33-летним вратарем Джейсоном Стилом.

По сообщению пресс-службы английского клуба, соглашение с опытным голкипером "чайек" будет действовать до конца июня 2026 года.

Тренерский штаб "Брайтона" выразил радость по поводу решения футболиста остаться в клубе.

Главный тренер Роберто Де Дзерби отметил, что Джейсон отличный игрок, а его отношение и лидерские качества сыграли огромную роль в прогрессе клуба на протяжении его пребывания здесь.

Отметим, что страж ворот защищает цвета "Брайтона" уже пять лет, он перешел в клуб в 2018 году.

В текущем сезоне он провел девять матчей за "чайек" в разных турнирах и пропустил 17 голов.

Предыдущее соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца июня 2025 года. По данным тематического ресурса Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.