"Брайтон" подписал опытного полузащитника дортмундской "Боруссии"

Пресс-служба “Брайтона” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Германии Махмуда Дауда.

Футболист достался английскому клубу бесплатно, так как его контракт с дортмундцами истекает 30 июня 2023 года. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

27-летний Дауд выступал за “Боруссию” с 2017 года. Всего он провел за клуб 141 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Ранее играл за “Боруссию” Менхенгладбах. За сборную Германии сыграл два матча. Обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.