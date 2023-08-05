"Брайтон" опередил "Челси" и "Арсенал" в борьбе за лидера "Аякса"

Полузащитник амстердамского “Аякса” и сборной Ганы Мохаммед Кудус близок к переходу в “Брайтон”, сообщает журналист Давид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 48 миллионов евро. В ближайшее время африканец прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. В борьбе за игрока “Брайтон” опередил “Арсенал” и “Челси”.

22-летний Кудус выступает за “Аякс” с лета 2020 года. Он перешел в голландский клуб из “Нордшелланда”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 84 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. В составе “Аякса” африканец два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, а также один раз становился обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Кудус с 2019 года играет за сборную Ганы. Всего он провел за ганскую национальную команду 24 матча, забил семь голов и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.