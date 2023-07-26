"Брайтон" объявил о переходе бразильского защитника

Пресс-служба “Брайтона” на официальном объявила о переходе центрального защитника “Фиорентины” из Флоренции Игора Жулио.

Английский клуб заплатил за футболиста 17 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусов. Бразилец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. Он также может сыграть на позиции левого защитника.

25-летний Игор Жулио выступал за “Фиорентину” с января 2020 года. Клуб из Флоренции арендовал игрока у клуба СПАЛ за 1,4 миллиона евро. Спустя полтора года “Фиорентина” выкупила трансфер бразильского защитника за 7,65 миллионов евро. Всего он провел за флорентийский клуб 110 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Ред Булл Бразил”, “Лиферинг”, “Ред Булл Зальцбург”, “Вольфсбергер” и “Аустрию”. В сборную Бразилии Игор не вызывался.

Напомним, что в прошлом сезоне “Брайтон” финишировал на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб завоевал право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.