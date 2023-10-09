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Брайтон назвал сумму, за которую готов отпустить Митому

Новости футбола Сегодня, 12:17
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Брайтон назвал сумму, за которую готов отпустить Митому Брайтон назвал сумму, за которую готов отпустить Митому

"Брайтон" оценил своего японского вингера Митому в 70 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Football Insider.

Журналист Пит О'Рурк сообщил, что "Брайтон" готов рассматривать предложения по Каору Митоме, даже если он подпишет с клубом новый контракт. Клуб не желает включать в новом соглашении 26-летнего японца конкретную клаузу, но оценивает его приблизительно в 70 миллионов фунтов и готов продать его в случае выгодного предложения. Стоит отметить, что действующий контракт Митомы рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобретения 26-летнего японского игрока в ближайшее зимнее трансферное окно. До этого было объявлено, что Митома согласился продлить свой контракт с "Брайтоном" с существенным увеличением зарплаты. Кроме "Манчестер Сити", иные европейские клубы также следят за Каору Митомой.

Митома сделал свой дебют в профессиональном футболе в 2020 году, выступая за клуб "Кавасаки Фронтале". В августе 2021 года он подписал четырехлетний контракт с английским клубом "Брайтон & Хоув Альбион", который сразу же отправил его в аренду в бельгийский клуб "Юнион Сен-Жиллуаз" на сезон. После завершения аренды он вернулся в "Брайтон & Хоув Альбион" на сезон 2022/23.

За "Брайтон" вингер забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 52 матчах.

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