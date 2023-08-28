Брайтон нашел замену Кайседо в Лиге 1

“Брайтон” близок к покупке камерунского центрального полузащитника “Лилля” Карлоса Балеба, сообщает 90Min.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Камерунец в ближайшее время прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Балеба в составе “Брайтона” может заменить эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо, который некоторое время назад перешел в лондонский “Челси”. Сумма трансфера составила 116 миллионов евро.

19-летний Балеба выступает за “Лилль” с января 2022 года. Он перешел во французский клуб из камерунского клуба “Брассери”. Всего он провел за “Лилля” 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне “Брайтон” финишировал на шестом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.