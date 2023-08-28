EN EN NG NG
Главная Новости Брайтон нашел замену Кайседо в Лиге 1

Брайтон нашел замену Кайседо в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 06:29
Брайтон нашел замену Кайседо в Лиге 1 Фото: инстаграм Карлоса Балеба/Автор неизвестен

“Брайтон” близок к покупке камерунского центрального полузащитника “Лилля” Карлоса Балеба, сообщает 90Min.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Камерунец в ближайшее время прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Балеба в составе “Брайтона” может заменить эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо, который некоторое время назад перешел в лондонский “Челси”. Сумма трансфера составила 116 миллионов евро.

19-летний Балеба выступает за “Лилль” с января 2022 года. Он перешел во французский клуб из камерунского клуба “Брассери”. Всего он провел за “Лилля” 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне “Брайтон” финишировал на шестом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Брайтон Лилль Лига 1 Франция Премьер-лига Англия
Популярные новости
Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии Новости футбола Сегодня, 05:00 Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Новости футбола Вчера, 15:29 Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом
Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом Новости футбола Вчера, 15:23 Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ
Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил Новости футбола Вчера, 05:58 ВИДЕО. Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола 26 авг 2023, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:00 Челси может купить голландского защитника Новости футбола Сегодня, 06:29 Брайтон нашел замену Кайседо в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 06:23 Харри Кейн повторил клубный рекорд Баварии Новости футбола Сегодня, 06:00 Лацио договорился о переходе полузащитника сборной Франции Новости футбола Сегодня, 05:30 Реал Сосьедад объявил о переходе опытного защитника Арсенала Новости футбола Сегодня, 05:00 Роберто Манчини нашел новую работу после ухода из сборной Италии Новости футбола Сегодня, 04:00 Наполи близок к продлению контракта с Кварадоной Новости футбола Сегодня, 03:00 Шеффилд Юнайтед купил английского таланта за 21 млн евро Новости футбола Сегодня, 02:00 Порту близок к трансферу защитника Аякса и сборной Мексики Новости футбола Сегодня, 01:00 Манчестер Юнайтед может купить защитника сборной Испании
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кальяри - Интер 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Риу Аве - Порту 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Райо Вальекано - Атлетико 28 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года