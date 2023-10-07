Брайтон - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Нынешний сезон показал, что Брайтон не готов к играм дважды в неделю: из-за плотного графика команда Роберто де Дзерби выиграла только один матч из пяти последних. В прошлом туре АПЛ “чайки” унизительно проиграли Астон Вилле со счетом 1:6. У Ливерпуля ситуация намного приятнее: у мерсисайдцев восемь побед в девяти последних матчах. Единственная неудача была неделю назад против Тоттенхэма, когда много вопросов осталось к работе арбитров.

Матч между Брайтон энд Хоув Альбион и Ливерпулем состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по среднеевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в разных странах мира.