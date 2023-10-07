Брайтон - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:25
Фото: liverpoolfc.com / Автор неизвестен
Нынешний сезон показал, что Брайтон не готов к играм дважды в неделю: из-за плотного графика команда Роберто де Дзерби выиграла только один матч из пяти последних. В прошлом туре АПЛ “чайки” унизительно проиграли Астон Вилле со счетом 1:6. У Ливерпуля ситуация намного приятнее: у мерсисайдцев восемь побед в девяти последних матчах. Единственная неудача была неделю назад против Тоттенхэма, когда много вопросов осталось к работе арбитров.
Матч между Брайтон энд Хоув Альбион и Ливерпулем состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по среднеевропейскому времени.
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в разных странах мира.
- Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Canal+ Premium, Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина - OTT Setanta Sports
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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