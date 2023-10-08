Брайтон и Ливерпуль в зрелищном матче сыграли вничью

В матче восьмого утра Английской Премьер Лиги Брайтон на своем поле принимал Ливерпуль. Подопечные Роберто Де Дзерби пытались прервать трехматчевую серию без побед, но и гости приехали побеждать.

Счет открыли хозяева — на 21-й минуте Адингра использовал ошибку соперника и сильным ударом послал мяч мимо Алиссона. Однако под конец первого тайма «красные» сумели не только отыграться, но и вышли вперед. Салах сначала с передачи Дарвина Нуньеса сравнял счет, а затем реализовал пенальти. Отдыхать команды ушли при счете 1:2 в пользу Ливерпуля.

В самом начале второй половины встречи, подопечные Юргена Клоппа упустили еще один хороший момент. Раян Гравенберх с отличной позиции послал мяч в перекладину. А на 79-й минуте с передачи Солли Марча свой первый гол в сезоне забил Льюис Данк.

В итоге, зрелищный матч завершился закономерной ничьей.

Брайтон — Ливерпуль — 2:2

Голы: 1:0 — Адингра 21, 1:1 — Салах 40, 1:2 — Салах 45+1, 2:2 — Данк 79.

После этой ничьи, Ливерпуль и Брайтон в таблице по-прежнему разделяет всего одно очко. После восьми сыгранных матчей у подопечных Клоппа 17 очков, а у «чаек» 16.