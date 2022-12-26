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"Брайтон", "Фулхэм" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен

Состоялись три матча 17-го тура чемпионата Англии. “Брайтон” на выезде победил “Саутгемптон”, “Фулхэм” в гостях разгромил “Кристал Пэлас”, “Вулверхэмптон” на чужом поле оказался сильнее “Эвертон”.

“Кристал Пэлас” – “Фулхэм” - 0:3 (0:1)
Голы: Декордова-Рид, 31 - 0:1, Рим, 71 - 0:2, Митрович, 80 - 0:3

“Кристал Пэлас”: Гуаита, Клайн (Уорд, 67), Томкинс, Андерсен, Митчелл, Шлупп (Ридевалд, 83), Эзе (Ричардс, 60), Дукуре (Миливоевич, 84), Олисе (Хьюз, 84), Айю, Заа.

“Фулхэм”: Лено, Тете, Рим, Диоп, Робинсон, Рид, Перейра (Харрис, 85), Пальинья (Кэрни, 75), Виллиан (Джеймс, 82), Декордова-Рид (Уилсон, 81), Митрович (Винисиус, 85).

Удаления: Митчелл (34), Томкинс (57).

“Эвертон” – “Вулверхэмптон” - 1:2 (1:1)
Голы: Мина, 7 - 1:0, Поденсе, 22 - 1:1, Аит-Нури, 90 - 1:2

“Эвертон”: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Мина (Годфри, 76), Миколенко, Гуйе (Дукуре, 83), Онана, Мопе (Кэннон, 83), Ивоби, Гордон, Макнил (Грэй, 56).

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Коллинз, Килмен, Буэно (Аит-Нури, 59), Моутинью (Гомеш, 78), Рубен Невеш, Ходж (Матеуш Нунеш, 59), Поденсе (Гедеш, 73), Диего Коста, Хван Хи Чхан (Траоре, 60).

“Саутгемптон” – “Брайтон” - 1:3 (0:2)
Голы: Лаллана, 14 - 0:1, Перро, 35 (автогол) - 0:2, Марч, 56 - 0:3, Уорд-Проуз, 73 - 1:3

“Саутгемптон”: Базуну, Уокер-Питерс, Войнович, Салису, Перро (Мэйтленд-Найлз, 54), Эльюнусси (Мара, 78), Уорд-Проуз, Диалло (Армстронг, 46), Дженепо (Арибо, 46), Адамс, Эдози (Армстронг, 84).

“Брайтон”: Санчес, Велтман, Данк, Колуилл, Эступиньян, Лаллана (Сармиенто, 67), Гросс (Гилмор, 90), Марч (Лэмпти, 83), Кайседо, Митома, Троссард (Фергюсон, 83).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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