Брайтон достиг договоренности с своим лидером о продлении контракта

Японский вингер Каору Митома готов продлить контракт с "Брайтоном", сообщает журналист Крис Уитли.

По информации, футболист согласился на новое долгосрочное соглашение и подпишет пятилетний контракт со своим клубом. Как сообщает журналист, теперь Митома будет получать 80 тысяч фунтов зарплаты в неделю. Официальное объявление состоится в ближайший один-два дня.

Сам футболист доволен выступать под руководством Де Дзерби и рад играть в "Брайтоне". Он подчеркнул, что ему очень нравятся болельщики клуба. Футболист чувствует тепло, когда выходит на поле. Митома получил хороший опыт здесь и постарается в будущем показывать еще лучшую игру.

Напомним, что Митома перешел из Японии в "Брайтон" в августе 2021 года и подписал контракт на четыре года, клуб сразу отдал игрока в аренду на сезон в бельгийский клуб "Юнион". После окончания срока аренды он вернулся в Англию. В текущем сезоне 26-летний футболист провел девять матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста.