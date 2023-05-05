"Брайтон" Де Дзерби совершил рекордный трансфер

Пресс-служба “Брайтона” на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего “Уотфорда” Жоау Педро.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Данный трансфер стал рекордным в истории “чаек”. Футболист присоединится к “Брайтону” летом.

21-летний Педро в нынешнем сезоне провел за “Уотфорд” 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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