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Брайтон – Челси. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 06:21
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Брайтон – Челси. Ориентировочные составы и последние новости Брайтон – Челси. Ориентировочные составы и последние новости

15 мая на стадионе «Амекс» в Брайтоне пройдёт перенесенная встреча 34-го тура АПЛ между Брайтоном и Челси, который может похоронить надежды команды Маурисио Почеттино на попадание в еврокубки.

Подопечные Роберто Де Дзерби же все шансы на участие по крайней мере в Лиге конференций потеряли и теперь просто доигрывают сезон.

Для Челси ещё не все потеряно и для попадания в квалификацию Лиги конференций нужно обыграть Брайтон и Борнмут, а также надеяться на осечки Ньюкасла. Но, многое ещё зависит от финала Кубка Англии, однако мы на него опираться не будем.

Приближение к зоне еврокубков «пенсионерам» обеспечила четырёхматчевая безпроигрышная серия, которая, в том числе состоит из трёх побед кряду. Брайтон же в пяти последних матчах набрал только пять баллов.

Из кадровых новостей можно отметить возвращение Мало Густо и Кристофера Нкунку, участие которых в матче с Брайтоном весьма возможно. Меньшая вероятность выступления против «чаек» у Бена Чилвелла и Карни Чуквуэмеки, ведь их готовность ещё нужно оценить:

«Игрокам, пришедшим после травмы, нужно время для восстановления полной формы, а у нас его нет. Нам нужно играть и начинать матчи с игроками, которые могут играть 90 минут», – сказал на пресс-конференции Маурисио Почеттино.

Роберто Де Дзерби же подтвердил, что с Челси вследствие травмы с Ньюкаслом не сыграет Джоэль Уэлтман:

«Мы потеряли Джоэла Уэлтмана, я не знаю, сможет ли он быть доступен для следующей игры или против Манчестер Юнайтед. Других новостей нет. Я не знаю, сможет ли он сыграть в воскресенье».

Опираясь на предыдущие матчи и заявления главных тренеров, команда Dailysports подготовила для вас ориентировочные составы на эту встречу.

Ориентировочный состав Брайтона

Вербругген – Хулио, Данк, Вебстер, Лэмпти – Гилмур, Гросс – Адингра, Энсисо, Буонанотте – Уэлбек

Ориентировочный состав Челси

Петрович – Кукурелья, Бадиашиль, Чалоба, Густо – Галлагер, Кайседо – Мудрик, Палмер, Мадуеке – Джексон

Матч Брайтон – Челси пройдет 15 мая на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Игра начнётся в 20:45 по центральноевропейскому времени.

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