Браим Диас выбрал между "Миланом" и "Реалом"

Хавбек “Милана” Браим Диас из "Милана" все еще заинтересован в возможности вернуться в “Реал”.

Как пишет источник, футболист намерен попробовать пробиться в основной состав клуба.

Интересно, что еще недавно футболист говорил, что может остаться в “Милане”.

Напомним, что Диас также играл за “Манчестер Сити”. На его один матч за испанскую сборную, в котором он забил гол.