Бостон - Торонто, Эдмонтон - Даллас, Рейнджерс - Каролина и другие: анонс матчей НХЛ

В ночь с четверга 2 ноября на пятницу 3 ноября в Национальной хоккейной лиге состоятся 12 матчей. Из интересных, Бостон примет Торонто, Эдмонтон с Далласом, Вегас против Виннипега и Рейнджерс с Каролиной.

Daily Sport подготовил для вас полное расписание всех матчей НХЛ. Отметим, что время указано в центрально европейском времени.