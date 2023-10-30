Бостон - Флорида, Виннипег - Рейнджерс и другие: анонс игрового дня НХЛ

В ночь с понедельника, 30 октября, на вторник, 31 октября, в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) состоятся девять матчей. Из интересного: Бостон проведет матч на своей арене с Флоридой, Виннипег сыграет с Рейнджерс, а Тампа встретится с Сиэтлом.

Daily Sport подготовил для вас расписание всех матчей НХЛ на этот игровой день. Отметим, что матчи начнутся по центрально европейскому времени.

Бостон - Флорида - 00:00

Питтсбург - Анахайм - 00:00

Тампа-Бэй - Сиэтл - 00:00

Филадельфия - Каролина - 00:00

Айлендерс - Каролина - 00:30

Виннипег - Рейнджерс - 00:30

Даллас - Коламбус - 1:00

Аризона - Чикаго - 3:00

Вегас - Монреаль - 3:00

Также напомним вам результаты предыдущего игрового дня НХЛ.