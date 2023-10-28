Бостон — Детройт, Ванкувер — Рейнджерс. Анонс игрового дня НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ночью с субботы на воскресенье запланировано проведение девяти матчей. Бостон ждет в гости Детройт, а Ванкувер будет принимать Нью-Йорк Рейнджерс.

Daily Sport предлагает вам расписание всех матчей сегодняшнего игрового дня. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени.