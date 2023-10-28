Бостон — Детройт, Ванкувер — Рейнджерс. Анонс игрового дня НХЛ
Новости хоккея Сегодня, 12:50
Фото: twitter.com/DetroitRedWings/ Автор неизвестен
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ночью с субботы на воскресенье запланировано проведение девяти матчей. Бостон ждет в гости Детройт, а Ванкувер будет принимать Нью-Йорк Рейнджерс.
Daily Sport предлагает вам расписание всех матчей сегодняшнего игрового дня. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени.
- Филадельфия — Анахайм — 19:00 CET
- Флорида — Сиэтл — 00:00 CET
- Бостон — Детройт - 01:00 CET
- Коламбус — Айлендерс — 01:00 CET
- Монреаль — Виннипег — 01:00 CET
- Нэшвилл — Торонто — 01:00 CET
- Питтсбург — Оттава — 01:00 CET
- Ванкувер — Рейнджерс - 03:00 CET
- Лос-Анджелес — Вегас — 03:30 CET
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