Боссы "Ювентуса" злы на Аллегри

Вылет “Ювентуса” из Лиги Европы был тяжело воспринят руководством клуба и футболиста.

После этого события точно стало понятно, что в этом сезоне туринская команда не увезет домой никаких трофеев.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что руководство туринцев возлагало большие надежды на победу в Лиге Европы, а после поражения команды в Испании директор клуба Франческо Кальво выразил обиду на главного тренера Массимилиано Аллегри.

В частности, руководители “Ювентуса” недовольны игрой команды в ответном матче полуфинала с “Севильей” (1:2).