Боссы ПСЖ начали думать о смене тренера
Новости футбола Сегодня, 06:44
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
У наставника ПСЖ Кристофа Гальтье могут возникнуть проблемы.
Доверие к нему со стороны руководства клуба ослабло после трех поражений парижан подряд.
Катарские владельцы ПСЖ имеют вопросы к причинам столь резкого спада команды.
По данным источников, в то же время эмир Катар надеется на то, что команду вскоре возглавит Зинедин Зидан, с которым клуб контактирует уже полтора года.
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