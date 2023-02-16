Боссы ПСЖ начали думать о смене тренера

У наставника ПСЖ Кристофа Гальтье могут возникнуть проблемы.

Доверие к нему со стороны руководства клуба ослабло после трех поражений парижан подряд.

Катарские владельцы ПСЖ имеют вопросы к причинам столь резкого спада команды.

По данным источников, в то же время эмир Катар надеется на то, что команду вскоре возглавит Зинедин Зидан, с которым клуб контактирует уже полтора года.